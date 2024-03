Stiftung Warentest Kohle oder Briketts? Auf Anlass und Grillgut kommt es an

Für welche Produktart man sich am besten entscheidet, kann allerdings vom Grill-Anlass abhängen. Kohlen glühen in der Regel schneller und heißer als Briketts. Sie eignen sich deshalb vor allem für ein besonderes Abendessen mit der Familie oder der WG, so die Tester. Briketts brauchen beim Anzünden etwas länger, halten dann aber lange die Temperatur. Das passt gut zu ausgedehnten Grillpartys.