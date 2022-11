Fragwürdige Alternative : Kerzen aus nachwachsenden Stoffen nicht immer nachhaltig

Berlin Manchmal greift man scheinbar zu einem guten, natürlichen Produkt - und kann sich dennoch täuschen. Denn nicht immer ist klar, wie dessen Inhaltsstoffe gewonnen wurden.

Kerzen aus Paraffin sind oft am günstigsten - aber sie werden überwiegend aus Erdöl gewonnen. Wer stattdessen lieber auf pflanzliche und damit nachwachsende Inhaltsstoffe setzt, handelt aber auch nicht immer nachhaltig.

Stearinkerzen zum Beispiel, bestehend aus einem Gemisch aus pflanzlichen und tierischen Fetten, gehen oft auf den Ausgangsstoff Palmöl zurück - für seine Produktion wird in vielen Fällen Regenwald gerodet. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin.

Auf RSPO-Siegel achten

Der Unterschied lässt sich erkennen, so die Verbraucherzentrale NRW: Echte Bienenwachskerzen entwickeln häufig einen weißen Belag an der Oberfläche. Und sie haben den typischen Bienenwachsduft, wenn man leicht an ihnen reibt.