Sicher (nicht nur) im Alter Kabel und Co.: So wird Ihre Wohnung stolpersicher

Besonders wenn man im Alter nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist und schlechter sieht, können Stolperfallen im Haushalt rasch zur Gefahr werden. Um Stürze zu vermeiden, sollte man ihnen also möglichst schnell an den Kragen gehen. Etwa, indem man Teppiche und Läufer und insbesondere ihre hochstehenden Kanten mit doppelseitigen Klebebändern am Boden befestigt, rät die Verbraucher Initiative in ihrem Online-Magazin „Verbraucher60plus“ (Ausgabe 05/2024).