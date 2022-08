Immobilien-Preise : Studie: Hier sind Immobilien im Saarland am teuersten – und hier am günstigsten

Studie: Hier sind Immobilien im Saarland am teuersten – und hier am günstigsten

Die Unsicherheit bei Menschen, die sich eine Immobilie kaufen möchten, ist derzeit groß. Wohin entwickeln sich die Preise, wohin entwickeln sich die Zinsen? Und wo sind Immobilien am teuersten? Das sagen aktuelle Auswertungen im Saarland.

Noch etwas teurer sind demnach Häuser im Saarpfalz-Kreis. Aber auch, wer sich eine Immobilie in Perl kaufen möchte, muss mit hohen Kaufpreisen rechnen. Das geht auch aus einer Studie des IVD hervor. Demnach seien in der Grenzregion bei Neubauten Quadratmeterpreise um die 4000 Euro möglich. Laut Scoperty-Zahlen ist Perl sogar am teuersten im Saarland. Am günstigsten ist bei allen Portalen der Landkreis St. Wendel.