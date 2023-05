Konjunktur Immobilienkonzern Aroundtown startet mit Verlust ins Jahr

Luxemburg · Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Quartal die sinkenden Immobilienwerte zu spüren bekommen. Der operative Gewinn fiel in den ersten drei Monaten 2023 im Jahresvergleich um 5,3 Prozent auf 84,6 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte.

30.05.2023, 07:38 Uhr

Im laufenden Jahr peilt das Unternehmen weiterhin einen operativen Gewinn von 300 bis 330 Millionen Euro an. Die Nettomieteinnahmen schrumpften im ersten Jahresviertel um 3,8 Prozent auf 297,2 Millionen Euro, was vor allem am Verkauf von Immobilien lag. Unter dem Strich wies das Unternehmen wegen der geringeren Bewertung seiner Immobilien einen Verlust von 21,6 Millionen Euro aus. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 124,5 Millionen Euro in der Bilanz gestanden. Aroundtown mit Sitz in Luxemburg hält Anteile an Immobilien vor allem in Deutschland und den Niederlanden. Dabei handelt es sich es sich etwa um Büro-, Hotel- und Gewerbeimmobilien. © dpa-infocom, dpa:230530-99-873196/2

(dpa)