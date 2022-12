Änderung der Immobilienbewertung : Immobilien vererben oder verschenken wird teurer – was Sie jetzt tun können

Immobilien vererben oder verschenken wird teurer – was Sie jetzt tun können

Berlin Eine Immobilie verschenken oder vererben? Das könnte ab dem kommenden Jahr teurer werden. Was Sie jetzt tun können.

Wer eine Immobilie erbt oder geschenkt bekommt, muss darauf in der Regel Erbschaft- oder Schenkungsteuer zahlen. Weil der Wert vieler Immobilien aufgrund geänderter Bewertungsverfahren ab dem kommenden Jahr ansteigen dürfte, fällt auch die Steuerlast in vielen Fällen größer aus. Nur: Was genau ändert sich? Und warum überhaupt? Antworten auf die wichtigsten Fragen: