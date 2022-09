Mietpreise im Saarland : Trotz fallender Immobilienpreise steigen die Mieten – in diesen Landkreisen besonders

Trotz fallender Immobilienpreise steigen die Mieten – in diesen Landkreisen besonders

Saarbrücken Entgegen dem Trend der sinkenden Preise bei Eigentumswohnungen entwickeln sich die Mietpreise. Wie Immowelt ermittelt hat, sind im Saarland in fast allen Landkreisen die durchschnittlichen Mieten pro Quadratmeter im Vergleich zu 2021 gestiegen.

Die Preise für Immobilien in Deutschland sind im Sinkflug. Das macht sich besonders bei Eigentumswohnungen bemerkbar. Hier sind die Immobilienpreise um bis zu 30 Prozent eingebrochen, so eine Auswertung des Immobilienportals Immoscout24. Auch im Regionalverband Saarbrücken ist dieser Trend zu beobachten. Dort kostete der Quadratmeter im Juli ganze 21,5 Prozent weniger als noch zu Beginn des Jahres 2022. In lediglich einem halben Jahr ist der Wohnungspreis pro Quadratmeter-Preis um 663 Euro auf durchschnittlich 2425 Euro gesunken.