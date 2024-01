Sind Reihenhäuser im Saarland die Zukunft? Streit in Saar-Politik um Bau freistehender Einfamilienhäuser

Bei der Auwahl der eigenen vier Wände werden sich die Saarländer in Zukunft nach Einschätzung von Bauminister Reinhold Jost (SPD) anders entscheiden als in der Vergangenheit. In einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung bekräftigte er seine Ansicht, dass der Bau eines freistehenden Einfamilienhauses künftig die Ausnahme sein werde. „Das heißt nicht, dass niemand mehr ein Einfamilienhaus bauen kann. Aber viele Leute sind froh, wenn sie mit dem Nachbargrundstück eine Reihenhausbebauung hinbekommen.“