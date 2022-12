Erbschaftssteuer : Immobilien erben wird bald teurer – jetzt noch schnell verschenken?

Eine Immobilie zu erben, kann ab 2023 richtig teuer werden. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion spricht gar von „existenzgefährdenden Belastungen“. Wir verraten, wie Sie hohe Erbschaftssteuern umgehen können.

Erbschaftssteuer 2023: Bis zu 60 Prozent mehr Steuern aufs Erbe?

Im Jahressteuergesetz 2022 der Bundesregierung wird auch die steuerliche Bewertung von Immobilien geregelt. Es droht eine Verschärfung der Wertermittlung zuungunsten von Erben, denn zukünftig soll die steuerliche Bewertung von Immobilien am tatsächlichen Verkaufswert ermittelt werden – zuvor war vor allem die Nutzung maßgebend. Vom Immobilienboom ausgehende Wertsteigerungen führen so zu einer höheren Erbschaftsteuer. Für Erben von Immobilien in Boom-Regionen bedeutet das vor allem: Sie müssen tiefer in die Tasche greifen.