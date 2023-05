Entwicklung bis 2035 Studie sagt dramatischen Wertverlust für Immobilien in diesen Saar-Landkreisen voraus

Während die gestiegenen Zinsen die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten weiter schwer belasten, ist beim Wohnungsmangel in Deutschland ist vorerst keine Besserung in Sicht. Die steigende Zahl von Menschen, die in Ballungszentren und attraktiven Regionen leben und arbeiten möchten, wird auch weiterhin die Nachfrage nach Wohnraum hochhalten. Gleichzeitig führt der anhaltende Zustrom von Geflüchteten zu einem zusätzlichen Bedarf an Wohnraum.