HWWI-Studie über Preisentwicklung bis 2035 Neue Studie sagt drastischen Wertverlust für Immobilien in diesen zwei Saar-Landkreisen voraus

Die positiven Entwicklungen in der Bevölkerung haben laut der Analyse einen großen Einfluss auf die prognostizierten Immobilienpreise. Für Leipzig rechnen die Fachleute deutschlandweit mit den stärksten realen Preiszuwächsen; sie werden voraussichtlich bis 2035 jährlich real bei 2,2 Prozent liegen. Die künftige Preisdynamik bis 2035 in der sächsischen Metropole sei damit sogar höher als in Deutschlands teuerster Stadt München (1,8 Prozent). Auf dem zweiten Platz der Regionen mit den größten prognostizierten Preiszuwächsen liegt die Stadt Potsdam im Umland von Berlin mit rund zwei Prozent. Für die kreisfreie Stadt Landshut im Alpenvorland, den Landkreis Dachau in der Metropolregion München und den Bodenseekreis können Wohnungsbesitzer demnach ebenfalls mit einem höheren Preiswachstum rechnen als in der teuren bayerischen Metropole München.