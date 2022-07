Wohneigentum 2022 : Immobilienpreise sinken – kommt jetzt der Crash oder steigen die Mieten?

Womit viele Experten gerechnet haben, scheint nun tatsächlich einzutreten: Die Immobilienpreise sinken langsam. Ein Crash am Wohnungsmarkt steht jedoch nicht bevor – aus einem einfachen Grund.

Die Preise für Neubauten sind bis Mai 2022 enorm gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes legten die Preise für neue Immobilien um fast 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Einen solchen Anstieg hat es seit 52 Jahren nicht mehr gegeben. Damit setzt sich die enorme Steigerung der Immobilienpreise unvermindert fort, jedoch nur scheinbar. Denn der Zenit des Immobilienbooms ist wohl endgültig überschritten worden. Was viele Experten zuletzt vorausgesagt haben, tritt jetzt tatsächlich ein: die Preise für Immobilien sinken.

Angesichts dieser Aussichten stellt sich indes die Frage: Droht die vermeintliche Immobilienblase zu platzen und einen Crash am Wohnungsmarkt zu verursachen? Ausgerechnet die hohen Baukosten machen diesem Szenario einen Strich durch die Rechnung.

Ursachen für hohe Immobilienpreise

Seit dem Jahr 2010 verzeichneten Immobilien durchgängige Wertsteigerungen, wobei die Preisentwicklung durch ein ganzes Bündel an Ursachen bestimmt wird. Vereinfacht zusammengefasst sind drei Faktoren entscheidend:

Eine wachsende Bevölkerung verknappt das begrenzte Angebot an Immobilien.

Damit greift auch hier die marktwirtschaftliche Regel: Ein begrenztes Angebot bei steigender Nachfrage lässt die Preise rasant in die Höhe schnellen.

Immobilien werden günstiger – Immowelt sieht Trendwende

Nach Einschätzung von Immowelt steht nun aber die Trendwende am Immobilienmarkt unmittelbar bevor. Diesmal können die Experten ihre Prognose mit einer soliden Datengrundlage belegen:

In sieben deutschen Großstädten verzeichnen die Experten von Immowelt gleichbleibende oder sogar leicht sinkende Immobilienpreise gegenüber dem Vorquartal. Auch hier sind die Gründe für den Nachfragerückgang vielfältig:

Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine belastet die Märkte.

Weiterhin soll die Stimmung bei den großen deutschen Immobilienunternehmen derzeit schlechter sein als während der Corona-Pandemie – das geht aus einer Befragung des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Demnach zeigt man sich in den Chefetagen der Konzerne besorgt, da die Gemengelage aus preislich überbewertetem Wohnraum, steigenden Zinsen und hohen Baukosten einen Wendepunkt am Immobilienmarkt ankündigt.

Was passiert im Falle eines Immobiliencrashs?

Die Kostenentwicklung für Bestands- und Neubauimmobilien sollte langfristig in etwa gleich verlaufen. Tut sie auch. Also keine Anzeichen für eine #Immobilienblase . #Immobilienpreise #Inflation #Immobilien pic.twitter.com/8kDKR6QbO1

Platzt die Immobilienblase? Was dagegen spricht

Das liegt vorwiegend an den hohen Baukosten. Neubauprojekte und die Sanierung von Bestandsimmobilien werden zurückgefahren, was wiederum das Angebot knapper werden lässt – entsprechend stabilisieren sich die Preise.

Ein weiterer Punkt, der das Ausbleiben eines Immobiliencrashs begünstigt, sind steigende Mieten. Obgleich die Immobilienpreise leicht fallen, müssen Mieter in zehn von 14 Großstädte mehr zahlen, da Menschen nun verstärkt mieten, statt zu kaufen – das beobachtet Immowelt. Spitzenreiter dieser Entwicklung sind Frankfurt mit plus sieben und Stuttgart mit plus sechs Prozent.