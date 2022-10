Sparkassen : Nachfrage nach Immobilien-Krediten im Saarland regelrecht eingebrochen

Saarbrücken Am 28. Oktober ist Weltspartag. Doch angesichts der massiv steigenden Preise haben die Menschen immer weniger zum Sparen, stellen die Sparkassen im Saarland fest. Regelrecht eingebrochen ist die Nachfrage nach Immobilien-Krediten.

Wo man hinsieht steigende Preise und explodierende Energiekosten: In sechs von zehn Privathaushalten, so schätzt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, ist bald am Ende des Monats überhaupt kein Geld mehr zum Sparen übrig. Und dennoch steht Inflation hin, Niedrigzins her seit fast 100 Jahren auf einen damaligen Beschluss der Weltvereinigung der Sparkassen hin auch 2022 wieder der Weltspartag 30. Oktober im Kalender.