Kaufpreise fallen, doch Mieten steigen Immobilienpreise im Saarland gesunken – das sind die teuersten und günstigsten Kommunen

Haus- und Wohnungskäufe sind im Saarland in den letzten zwölf Monaten tendenziell günstiger geworden. Für Mieterinnen und Mieter hingegen, die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, stiegen die Mietpreise im Durchschnitt an. So lautet das Fazit des aktuellen Preisspiegels für Wohnimmobilien im Saarland, veröffentlicht vom Immobilienverband Deutschland (IVD) West.