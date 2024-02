Tiefstand bei Anträgen für Wohnungen und Häuser Bauanträge im Saarland massiv eingebrochen: „Die Lage ist dramatisch“

Im Saarland wurden 2023 so wenig Bauanträge gestellt, wie seit Ende der 1980er Jahre nicht mehr. Lediglich 416 Anträge zum Errichten neuer Wohngebäude lagen den Behörden im vergangenen Jahr vor, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wohnungsmarkt damit um die Hälfte eingebrochen. Noch dramatischer wiegt der Einbruch mit Blick auf die Zahlen der 1990er Jahre, als durchschnittlich 2087 Wohngebäude pro Jahr genehmigt wurden. Somit werden heute im Saarland weniger als ein Fünftel an Bauanträgen gestellt als noch vor rund 30 Jahren.