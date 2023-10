„Ruinöser Wettstreit um Bauplätze“ Streit darum, ob es im Saarland künftig noch Neubaugebiete geben soll

Saarbrücken · Braucht es zusätzliche Neubaugebiete, um im Saarland weitere Immobilien zu errichten? Ja, findet die CDU. Sie will die Ausweisung von Neubaugebieten erleichtern. Doch ein Bündnis an Klimaschützern will das verhindern.

12.10.2023, 19:54 Uhr

Die CDU im Saarland möchte die Ausweisung von Neubaugebieten erleichtern, das Klimaschutzbündnis ist dagegen. Foto: dpa/Rene Priebe

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Der Entwurf der Landesregierung für einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP) sorgt für eine Debatte über die Ausweisung zusätzlicher Neubaugebiete im Saarland. Das Klimaschutzbündnis, ein Zusammenschluss von Umwelt-, Energie- und Verkehrsorganisationen, fordert, „weitestgehend“ darauf zu verzichten.