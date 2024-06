Grüne Helfer bei Hitze Im Sommer: So sorgen Pflanzen für ein angenehmes Raumklima

Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Bad: Wie viele Pflanzen man in einem Raum man platzieren kann, das bestimmt in der Regel das Angebot an Licht. Die meisten Pflanzen benötigen viel Licht und gehören ans Fenster. Farne kommen hingegen gut mit weniger Licht aus. Das gilt auch für die Grünlilie (Chlorophytum comosum). Efeutute (Epipremnum pinnatum), Einblatt (Spathiphyllum) oder Drachenbaum (Dracaena) bevorzugen helle Standorte ohne direkte Sonneneinstrahlung. Sie können auch etwas weiter weg vom Fenster stehen.