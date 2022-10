Kaminofen : Holz zum Heizen im Wald sammeln: Vorsicht, Knallhart-Bußgeld droht

Wegen der hohen Energiekosten einfach im Saarland in den Wald gehen und Holz für den heimischen Kaminofen sammeln? Oder einen kleinen Ast abhacken? Vorsicht, in vielen Fällen riskieren Sie hohe Bußgelder.

Buchenholz, Fichte, Lärche, Kiefer oder Tanne: Im Wald findet man so einiges, was sich für den Kamin oder Brennofen Zuhause im saarländischen Wohnzimmer gut eignen würde. Angesichts explodierender Energiepreise fragen sich Immobilien -Besitzer, die über einen Kaminofen verfügen, ob sie im Wald Holz zum Heizen sammeln können?

Wie aktuell Bußgeldkatalog.org berichtet, können das Sammeln von Brennholz im Wald oder illegale Rodungen im Saarland aber sehr teuer werden. „Das ist Holzdiebstahl und kann Strafen nach sich ziehen“, warnt das Magazin. Laut dem Landeswaldgesetz Saarland drohen in solchen Fällen Bußgelder in Höhe von bis zu 15 000 Euro.

Wem gehört das Holz im Wald?

Auch in anderen Bundesländern werden hohe Strafen fällig, wenn man Brennholz ohne Erlaubnis sammelt oder illegal Bäume fällt.

Grundsätzlich haben alle Wälder in Deutschland einen Eigentümer. Auch sogenanntes totes Holz gehört dem Besitzer des entsprechenden Waldes. Eigentümer kann zum Beispiel die Kommune, das Bundesland, der Bund, Kirchen, eine Privatperson oder auch ein Unternehmer sein.

Brennholz: Was darf im Wald gesammelt werden?

Es ist nicht grundsätzlich verboten am Boden liegende Äste, Rinde und Holz in Wäldern, die im staatlichen Besitz sind, zu sammeln. Wenn es sich um sogenanntes Leseholz – Holz, das von selbst auf den Boden gefallen ist – handelt, darf man es in einigen Bundesländern zusammentragen.