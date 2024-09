Vorsorge Hochwasser naht: Was jetzt wichtig ist

Mit Blick auf die Lage in Österreich, Polen und Tschechien riet Fritz-Helge Voß vom bayerischen Landesverband des Technischen Hilfswerks (THW) am Montagmorgen im ZDF zum Anlegen von Notvorräten. Stromausfälle sind in Hochwassergebieten schließlich immer möglich. Aber was muss in den Notvorrat hinein?