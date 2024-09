Unwetter Hochwasser droht: Wie schütze ich meine Wärmepumpe?

Dringt doch einmal Wasser in die Wärmepumpe ein, ist sie aber nicht zwangsweise gleich kaputt. „Bei intakter Elektrik trocknet sie ab und kann später wieder in Betrieb genommen werden“, sagt Katja Weinhold. Auch die Mechanik sei nicht so empfindlich, dass sie schnell ausfällt. „Allerdings sollte lieber ein Fachmann draufgucken, wenn das Gerät voll Wasser gelaufen war, ehe es wieder angeschaltet wird“, rät sie.