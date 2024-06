Von Arbeit bis Versicherung Hochwasser: 5 Dinge, die Sie jetzt wissen müssen

Essen Sie deshalb auch keine Lebensmittel, die mit dem Überschwemmungswasser in Berührung gekommen sind. Lediglich unversehrte Konservendosen können eine Ausnahme sein. Außerdem: Lebensmittel in Getränkekartonverpackungen, die abgekocht werden können, also zum Beispiel Milch. Am besten gehen Sie aber auf Nummer sicher und geben die jeweiligen Lebensmittel in den Hausmüll - und nicht in den Kompost oder Biomüll.