Kolumne „Warscheids Welt“ Reaktion der Bürger überrascht: Das Heizungsgesetz gehört abgeschafft

Er wird in Deutschland noch lange zu einem Drittel aus Kohle und Erdgas erzeugt. Die einzig sinnvolle Wärmewende ohne Druck ist ein steigender CO 2 -Preis auf Öl und Gas – mit sozialem Ausgleich. Dann kann jeder in Ruhe seine eigene Heizungs-Wahl treffen. Das GEG in seiner jetzigen Form gehört abgeschafft.