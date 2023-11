Neues Gebäudeenergiegesetz Heizungsgesetz – das kommt auf Immobilienbesitzer 2024 zu

2024 treten neue Vorschriften für Immobilien in Kraft. Grund ist das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Wir erklären Ihnen, was als Immobilienbesitzer ab 2024 auf Sie zukommt und was Sie beachten müssen, wenn Sie eine neue Immobilie bauen möchten.