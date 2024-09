Start der Heizsaison Heizung: Warum Sie jetzt aufs Manometer schauen sollten

Denn damit die Heizungsanlage einwandfrei funktioniert, ist der für die jeweilige Heizung festgelegte Wasserdruck notwendig. Im Einfamilienhaus liegt er in der Regel zwischen ein und zwei bar. Liegt der Druck nicht in diesem Bereich, kann die Anlage die Wärme nicht gleichmäßig im Haus oder in der Wohnung verteilen. Das Resultat: Die Heizkörper bleiben kalt.