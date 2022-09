Update 15. September : Heizölpreise fallen seit 10 Tagen – jetzt kaufen oder warten? Das raten Experten

Heizöl-Kunden mit geringem Vorrat stehen vor der Frage, ob sie ihre Tanks jetzt auffüllen oder doch warten sollen. In den vergangenen Tagen sind die Preise gesunken – was nun?

Update vom 15. September: Während die Rohölpreise bereits seit Anfang Juni tendenziell im Fallen sind, kannte der Heizölpreis zunächst nur eine Richtung: nach oben. Experten sahen die Ursachen für die zunehmende preisliche Entkoppelung von Heiz- und Rohöl vor allem in der hohen Nachfrage seitens der Industrie. Unternehmen hatten alternativ zum teurem Gas den Heizöl-Markt leergekauft. Diese Preis-Entwicklung scheint nun gebrochen zu werden: Die Heizölpreise sind auf ein 4-Wochen-Tief gefallen. „Mit steigenden Pegelständen könnte sich der Trend auch in nächster Zeit fortsetzen“, so die Einschätzung von Josef Weichslberger, Geschäftsführer beim Ölmarkt-Portal Fastenergy.