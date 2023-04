Bis zu 2000 Euro Entlastung für Heizöl-Kunden: So beantragen Sie den Heizkostenzuschuss

Laut Ministerium soll es sich „um ein schlankes und unbürokratisches IT-basiertes Antragsverfahren handeln“. Der Startschuss für die Einreichung von Anträgen soll in den kommenden Wochen erfolgen. Um eine Überlastung der Plattform zu verhindern, verlaufe die Antragstellung in den einzelnen Ländern gestaffelt. Einen Antrag auf Härtefallhilfen soll man bis bis zum 20. Oktober 2023 stellen können. „Unser Ziel ist es, die Anträge möglichst zügig zu bearbeiten“, so Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD).