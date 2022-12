Antrag, Pauschale & Co. : Heizöl- und Pellet-Kunden werden entlastet – das müssen Sie jetzt wissen

Antrag, Pauschale & Co.

Die Ampel-Fraktionen im Bundestag haben sich auf Entlastungen auch für Haushalte geeinigt, die mit Heizöl oder Pellets heizen – das ist bisher bekannt.

Vor allem im Saarland dürfte man sich über diese Nachricht freuen. Insgesamt 37 Prozent der Wohnungen werden mit Öl beheizt, das entspricht rund 110 200 Wohnungen. „Im Saarland heizt die Mehrheit nicht mit Gas, sondern mit Heizöl. Auch beim Heizöl sind die Preissteigerungen schmerzhaft, deshalb sollte Heizöl in Entlastungsmaßnahmen eingeschlossen werden“, forderte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bereits im Oktober.

Entlastungen auch für Verbraucher mit Öl- und Pelletheizungen

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums können die Länder mit Geld vom Bund Privatkunden entlasten, die mit Öl und Pellets heizen. Der Bund stellt dafür 1,8 Milliarden Euro aus dem so genannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung. Verbraucher können die Hilfen in Höhe von maximal 2000 Euro pro Haushalt im jeweiligen Bundesland beantragen. Für die Abwicklung muss eine Rechnung aus dem Jahr 2022 vorgelegt werden.

Wie die jeweiligen Bundesländer die Hilfen schließlich auszahlen, muss nun auf Länderebene geklärt werden. Die Härtefallregelung wird im Zusammenhang mit der Strom- und Gaspreisbremse eingeführt. Bei Häusern mit Mietwohnungen soll der Vermieter die Erklärung abgeben und die Entlastung an seine Mieter weitergeben.

Wie können Verbraucher im Saarland den Antrag auf den Heizöl- und Pellet-Zuschuss stellen?

„Das ist ein Erfolg der Saarländer und ein Erfolg für die Saarländer. Damit wird eine Unwucht in den bisherigen Hilfen geheilt. Zwar war der Preisanstieg bei Heizöl und Pellets nicht so exorbitant wie bei Gas, aber trotzdem sehr schmerzlich für viele. Die nun vorgestellte Entlastung wird überproportional dem Saarland zugutekommen“, teilte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger am Dienstag mit.