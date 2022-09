Update 16. September : Heizöl: Preis auf 5-Wochen-Tief – jetzt kaufen oder warten? Das raten Experten

Heizöl-Kunden mit geringem Vorrat stehen vor der Frage, ob sie ihre Tanks jetzt auffüllen oder doch warten sollen. In den vergangenen Tagen sind die Preise gesunken – was nun?

Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern gab der Heizölpreis im Saarland lediglich leicht nach und wurde am Freitag 13 Cent günstiger mit 1,52 Euro je Liter notiert. Das entspricht in etwa dem bundesweiten Durchschnittspreis. Damit erreicht der Preis ein neues 5-Wochen-Tief! „Mit steigenden Pegelständen könnte sich der Trend auch in nächster Zeit fortsetzen“, so die Einschätzung von Josef Weichslberger, Geschäftsführer beim Ölmarkt-Portal Fastenergy.