Energiekrise : Heizöl: Jetzt kaufen oder noch warten? So sieht die Lage auf dem Ölmarkt aus

Verbraucher mit geringem Heizöl-Vorrat stehen vor der Frage, ob sie ihre Tanks jetzt auffüllen oder noch warten sollen. Zuletzt ging der Heizölpreis wieder durch die Decke – wie geht es nun weiter?

Update vom 11. Oktober: Für Mieter und Immobilien -Besitzer, die mit Öl heizen, stellt die Energiekrise eine enorme finanzielle Belastung dar und ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht. Nach einer spätsommerlichen Entspannungsphase schossen die Preise zuletzt wieder nach oben: Am Tag der Deutschen Einheit mussten Verbraucher noch 156,29 Euro für 100 Liter Heizöl zahlen. Lediglich vier Tage betrug der Heizöl-Preis bereits 172,24 Euro.

Trotz der daraus resultierenden rückgängigen Nachfrage ist ein Preissturz vorerst nicht in Sicht. Dafür sorgt ein ganzes Bündel an Faktoren.

Heizöl: Kaufen oder abwarten – das rät Experte (Stand: 11. Oktober)

Doch es gibt auch Licht am Ende des Tunnels: Hinsichtlich der Heizöl-Nachfrage gibt Josef Weichslberger, Ölmarkt-Experte und Geschäftsführer bei „Fastenergy“ Entwarnung: „Erstmals seit längerer Zeit ist die Zahl der Marktbeobachter wieder über mehrere Tage hinweg auf ein mittleres Niveau gefallen, was eine in nächster Zeit zurückgehende Nachfrage erwarten lässt. In Folge könnte sich bald auch die Liefersituation wieder etwas entspannen. Noch aber sind regional Wartezeiten von bis zu drei Monaten einzukalkulieren.“