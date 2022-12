Preise extrem gefallen : Heizöl jetzt kaufen oder warten? Energieverband spricht Klartext

Die Heizölpreise sind massiv gefallen. Viele Kunden fragen sich, ob sie jetzt Heizöl kaufen oder auf weiter fallende Preise spekulieren sollen. Der Verband für Energiehandel Südwest hat eine klare Empfehlung.

Heizölpreise im Saarland pro 100 Liter (Stand: 7. Dezember)*:

Öl-Embargo und Preisdeckel

Heizöl jetzt kaufen? Das sagen Experten

Ob der Preisverfall für russisches Rohöl anhält, ist fraglich. Wie sich die Verbraucherpreise für Benzin und Heizöl entwickeln werden, darüber sind sich auch Experten uneins. Auf SZ Anfrage macht der ADAC Saarland klar, dass Preissprünge von der Reaktion Russland abhängig sind. Folglich hätte ein Verkaufsverbot an Länder, die sich am Preisdeckel halten, Auswirkungen auf den Spritpreis. Zudem sei auch die Reaktion anderer großer Länder wie China oder Indien, die einen großen Teil des russischen Erdöls abnehmen entscheidend.

Nicht zuletzt das am 5. Februar in Kraft tretende EU-weite Importverbot für verarbeitete Produkte wie Diesel oder Kerosin aus Russland, wird die Preise in Deutschland sehr wahrscheinlich wieder ansteigen lassen. Vor diesem Hintergrund legt sich der Verband für Energiehandel fest und empfiehlt Verbrauchern via Twitter „jetzt eine Heizölbestellung, wenn der Vorrat langsam zur Neige geht“. Auch Josef Weichslberger, Geschäftsführer beim Ölmarkt-Portal „Fastenergy“, legt sich fest: „Wer noch für diesen Winter nachtanken muss, sollte mit der Bestellung nicht zu lange warten“.