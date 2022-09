Energiekrise : Heizöl: Jetzt kaufen oder noch warten – Experte gibt Tipp

Heizöl-Kunden mit geringem Vorrat stehen vor der Frage, ob sie ihre Tanks jetzt auffüllen oder doch warten sollen. In den vergangenen Tagen sind die Preise gesunken – was nun?

Update vom 22. September: Nachdem Heizöl im 16. September preislich auf ein 5-Wochentief gefallen war, stieg der Preis auch aufgrund der kalten Witterung wieder um 4 Euro je 100 Liter auf knapp 153 Euro im Saarland. Fakt ist: Mit der Jumbo-Anhebung des Leitzinses in den USA wird der Dollar als globale Leitwährung stärker. Das hat folglich auch Auswirkungen auf den Ölmarkt: Rohöl wird voraussichtlich teurer, was wiederum den Heizölpreis treiben wird.

Heizöl: „Nachfrage explodiert“ – deshalb steigen Preise sprunghaft

Diese Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf den Heizöl-Preis: Die wochenlange Talfahrt machte vielen Heizöl-Kunden mit leeren Tanks zunächst Hoffnung. Nun zeigt die Preiskurve jedoch wieder nach oben. Nachdem im Saarland der Kurs am Montag mit 1,49 Euro je Liter seinen vorläufigen 5-Wochen-Tiefstand erreicht hatte, stieg der Heizölpreis am Mittwoch auf 1,55 Euro (21. September, 16:15 Uhr).

Das hat nicht nur weltwirtschaftliche Ursachen. Vor allem das Wetter spielt bei der Preisgestaltung derzeit eine wichtige Rolle. Der drastische Temperatursturz nach einer Rekord-Hitzewelle und der Preisanstieg bei Rohöl „haben die Nachfrage förmlich explodieren lassen. Die Lieferzeiten steigen in Folge weiter an“, so die Einschätzung von Weichslberger

Heizöl: Preis auf 5-Wochen-Tief – kaufen oder warten? Das raten Experten

Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern gab der Heizölpreis im Saarland lediglich leicht nach und wurde am Freitag 13 Cent günstiger mit 1,52 Euro je Liter notiert. Das entspricht in etwa dem bundesweiten Durchschnittspreis. Damit erreicht der Preis ein neues 5-Wochen-Tief! „Mit steigenden Pegelständen könnte sich der Trend auch in nächster Zeit fortsetzen“, so Weichslberger.