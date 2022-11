Heizölpreise im Saarland sinken : Jetzt kaufen oder warten? Wie Experten die Lage auf dem Heizöl-Markt einschätzen

Saarbrücken Trotz anhaltender Energiekrise sinken die Preise für Heizöl deutlich. Im Saarland liegen sie teils unter dem Bundesdurchschnitt. Was Experten Verbrauchern nun raten und ob die Preise weiter sinken sollen.

So viel kostet Heizöl derzeit im Saarland

Durchschnittlich kostete dieses Jahr in Deutschland Heizöl in Standardqualität und bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern 131,76 Euro pro Liter. Der aktuelle Tagespreis von Donnerstag, 17. November, lag nur wenige Cent unter dem Durchschnittswert, bei 131,23 Euro. Zum Vergleich: am selben Tag lag der Preis 2021 bei 87,73 Euro und im ersten Corona-Jahr 2020 sogar bei 41,74 Euro. Mit 205,10 Euro war der Heizöl-Preis in Deutschland 2022 am 3. März am höchsten. Die Werte gehen auf das Ölmarkt-Portal FastEnergy zurück.