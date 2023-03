Energiekrise Heizölpreise im Frühling – jetzt kaufen oder warten? Ölmarkt-Experte gibt Auskunft

Doch Weichslberger warnt auch davor, sich darauf zu verlassen, dass die Preise allzu lange unverändert bleiben. Die „nervöse Stimmung“ an den Finanzmärkten könne schnell dafür sorgen, dass die Preise wieder anziehen. „Wer ans Bestellen denkt, sollte derzeit die Märkte gut im Auge behalten“, sagt der Experte. Und bereits Anfang des Monats riet er: Wer auf Nummer sicher gehen will, solle die aktuell attraktiven Preise nutzen und seinen Vorrat auffüllen. An dieser Empfehlung hat sich im März – wie an den Preisen – wenig geändert.