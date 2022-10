Energiekrise : Heizöl kaufen oder noch warten – Experte mit eindeutiger Empfehlung

Immobilien-Besitzer mit geringem Heizöl-Vorrat stehen vor der Frage, ob sie ihre Tanks jetzt auffüllen oder noch warten sollen. Seit knapp zwei Wochen stagniert der Preis, nun steigt er wieder. Wie geht es weiter?

Die Inflationsrate im Saarland ist auch im September deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Amts in Saarbrücken lagen die Verbraucherpreise 8,9 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats und erreichten einen neuen historischen Rekord. Treiber der Inflation seien nach wie vor die stark steigenden Energiepreise. Vor allem die Preise für Heizöl sind in den vergangenen beiden Jahren regelrecht explodiert. Für Mieter und Immobilien -Besitzer, die mit Öl heizen, ist das eine enorme finanzielle Belastung.

Dramatische Preisexplosion bei Heizöl

Der Durchschnittspreis in Deutschland für 100 Liter Heizöl betrug am 5. Oktober 162 Euro (12 Uhr). Nachdem der Preis lange stagniert war, stieg er in den vergangenen Tagen wieder. Zwei Jahre zuvor mussten Heizöl-Kunden für dieselbe Menge lediglich 40,40 Euro zahlen. Damit hat sich der Preis binnen zwei Jahre ungefähr vervierfacht. Wobei angemerkt sein soll, dass 2020 die geringe Nachfrage durch die Corona-Pandemie den Preis zusätzlich gedrückt hatte.