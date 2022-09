Energie : Heizkosten sparen: So können Heimwerker ihr Haus dämmen

Heizkosten sparen: So können Heimwerker ihr Haus dämmen

Berlin/Köln Wer seine Heizkosten senken möchte, muss sich nicht nur mit der Anlage auseinandersetzen. Auch die Gebäudedämmung hat darauf Einfluss. Und zum Teil können Sie diese selbst anbringen.

Die Antwort lautet: Im Prinzip ja, aber mit Einschränkungen. Michael Pannhausen, Trainer der DIY Academy in Köln, rät vom selbst gemachten Dämmen der Außenfassade ab. „Aber an die Dämmung der obersten Geschossdecke, des Daches oder auch der Kellerdecke können sich Baulaien durchaus herantrauen.“ Öffentliche Fördergelder können für diese Eigenleistungen dann aber nicht in Anspruch genommen werden.