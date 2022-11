Neues Gesetz : Viele Verbraucher müssen Kaminofen ausbauen oder umrüsten – sonst droht knallharte Geldstrafe

Besitzern älterer Kaminöfen droht Ungemach: Eine Gesetzesänderung zwingt sie zum Umrüsten oder Austauschen ihres Ofens. Tun sie das nicht, droht ein extrem hohes Bußgeld.

Feinstaubemissionen sorgen jährlich für zehntausende Tote in Deutschland

Wie gefährlich die Belastung durch Feinstaub werden kann, zeigen die Zahlen der Europäischen Umweltagentur. Demnach sind allein in Deutschland im Jahr 2019 insgesamt 53 800 Menschen an den Folgen einer dauerhaften Belastung mit Feinstaub gestorben. Wer jetzt an Autoabgasen in Großstädten denkt, sieht sich getäuscht, denn inzwischen wird die Feinstaubbelastung stärker durch Holz vorangetrieben als durch Autos.