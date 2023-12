Beim Verlassen der Wohnung Heizen im Winter – abschalten oder immer anlassen?

Das Umweltbundesamt empfiehlt eine Raumtemperatur von 20 Grad Celsius für Wohnräume, 18 Grad Celsius in der Küche und 17 Grad Celsius im Schlafzimmer. Den Drehregler an der Heizung brauchen Sie demnach nicht höher zu drehen als Stufe zwei bis drei. Am Ende müssen Sie sich aber in Ihrem Zuhause wohlfühlen und können die Heizkörper natürlich auch auf eine höhere Temperatur einstellen.