Heizungsgesetz Rehlinger zeigt Habeck Grenzen auf und attackiert Lindner

Saarbrücken · Deutliche Worte von Anke Rehlinger in einem neuen Interview: Sie sagt, was sich am Heiz-Gesetz von Robert Habeck noch ändern muss. Zudem kritisiert die Ministerpräsidentin Bundesfinanzminister Christian Lindner.

23.05.2023, 05:48 Uhr

Anke Rehlinger hat sich erneut in die Heizdebatte eingeschaltet. Foto: BeckerBredel

Von SZ-Redaktion