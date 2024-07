Sicherheit für Vermieter Gewusst? Diese 3 Fakten zur Mietkaution sollte jeder kennen

Normale Gebrauchs- und Abnutzungsspuren sind kein Grund für Vermieter, Geld von der Kaution einzubehalten. „Zu normalen Gebrauchsspuren zählen in der Regel Farbunterschiede an Wänden nach dem Abhängen von Bildern sowie leichte Kratzer auf Bodenbelägen“, sagt Rolf Janßen vom DMB Mieterschutzverein Frankfurt am Main.