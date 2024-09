Neue IW-Studie Generation Miete wächst – immer weniger Eigenheime im Saarland

Doch hier gibt es regionale Unterschiede. Während in den ostdeutschen Bundesländern, wie zum Beispiel in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mittlerweile mehr Menschen in Eigentum wohnen, entwickelt sich die Quote in den westdeutschen Bundesländern genau andersherum. Besonders drastisch ist die Quote in Bremen gesunken. Hier wohnen 2022 2,8 Prozent weniger Menschen im Eigentum als 2011. Danach folgt das Saarland mit 2,7 Prozent weniger. Immer in Relation gesehen zu den Wohnungen, die es gibt. Trotzdem ist die Eigentumsquote in Westdeutschland noch höher, als sie in Ostdeutschland ist. 2022 lebten in den westlichen Bundesländern 46,4 Prozent der Menschen im Eigentum. In Ostdeutschland nur 34,9 Prozent.