Energiekrise : Mehrere Tausend Euro durch Gaspreisbremse – wer am meisten Geld vom Staat bekommt

Mehrere Tausend Euro durch Gaspreisbremse – wer am meisten Geld vom Staat bekommt

Die Gaspreisbremse soll auch Haushalte umfassend entlasten. Wir verraten, wie die Einmalzahlung im Dezember 2022 für Immobilien-Besitzer und Mieter abläuft und wer am meisten vom Preisdeckel 2023 profitiert.

Die Energiekrise sorgt in deutschen Haushalten für massive finanzielle Belastungen. Aus diesem Grund hat die Regierung bereits Einmalzahlungen in Form der Energiepauschale für Angestellte geleistet. Im Dezember folgt eine weitere Einmalzahlung für Rentner in Höhe von 300 Euro. Angesichts der horrenden Preissteigerungen reichen die staatlichen Zahlungen jedoch nicht aus. Daher hat die sogenannte Gaspreiskommission der Bundesregierung empfohlen, die Bürger über eine „Gaspreisbremse“ weiter zu entlasten.