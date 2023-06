Neubau-Immobilien Fertighaus-Markt mit beachtlichem Wachstum trotz dramatischer Preissteigerung

Die Preise für Einfamilienhäuser in diesem Segment stiegen im Vergleich zum Vorjahr beeindruckende 15,2 Prozent an. Das Statistische Bundesamt erklärt: „Dies ist die höchste jährliche Preissteigerung, die seit Beginn der Erhebung im Jahr 1968 verzeichnet wurde.“ Innerhalb eines Jahrzehnts haben sich die Baukosten für Einfamilienfertighäuser um mehr als 65 Prozent erhöht. Um den Traum vom Fertighaus zu verwirklichen, müssen Verbraucher also tiefer in die Tasche greifen.