Fachmann gibt Tipps : Fehler in der Nebenkostenabrechnung - was dann zu tun ist

Fehler in der Nebenkostenabrechnung - was dann zu tun ist

Düsseldorf Für Verwaltungskosten wird kassiert, oder das Schreiben trudelt zu spät ein. Rund um Betriebskostenabrechnungen läuft nicht immer alles korrekt. Tipps, wie man dies erkennt und wie man damit umgeht.

Zu den typischen Fehlern in Betriebskostenabrechnungen zählen dem Experten zufolge falsch abgerechnete Hausmeisterkosten: „Der Hausmeister ist häufig Mädchen für alles, aber nicht alles, was er macht, kann umgelegt werden.“ Wenn er Reparaturen erledige, seien dies keine Betriebskostenpositionen.

„Einmalkosten sind nie Betriebskosten“, sagt Ropertz weiter. „Auch Verwaltungs- oder Instandhaltungskosten zählen nicht dazu.“ Nachlesen lässt sich das in der Betriebskostenverordnung. So dürfen zwar Wartungskosten für einen Fahrstuhl umgelegt werden, aber mehr nicht: „Häufig schließen Vermieter Vollwartungsverträge ab, die auch Reparaturen beinhalten“, so Ropertz. „Um diese müssen die Kosten in der Abrechnung dann reduziert werden.“