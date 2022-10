USB-Studie : Experten schlagen Alarm: In diesen Städten könnte die Immobilienblase platzen

Billiges Geld und hohe Nachfrage haben die Immobilienpreise hochgetrieben, doch der Boom ist vorbei. Zwei deutsche Städte sind beim Risiko einer Immobilienblase weltweit vorn, glauben Experten.

Die Ergebnisse einer Immobilien-Studie sind für zwei deutsche Städte alarmierend. Die Schweizer Großbank USB errechnete in ihrem veröffentlichten „Global Real Estate Bubble Index“ das Risiko für eine Immobilienblase für insgesamt 25 Metropolen. Demnach bestehen sehr große Ungleichgewichte auf den globalen urbanen Wohnungsmärkten.

Frankfurt und München weisen laut einer Studie weltweit mit das höchste Risiko für eine Immobilienblase auf. Direkt hinter der kanadischen Metropole Toronto rangiert das Finanzzentrum am Main auf Rang zwei. Den Experten zufolge sei der Wohnungsmarkt in der deutschen Bankenmetropole stark überhitzt. Dies gelte auch für die bayrische Landeshauptstadt. Demnach liege München auf Platz vier, knapp hinter Zürich.

Steigende Zinsen machen Ungleichgewichte sichtbar

Durch die extrem niedrigen Zinsen habe sich die Immobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren von den lokalen Einkommen und Mieten entkoppelt, so das Fazit der Experten. Das heißt, Städte mit einem gegenwärtigen Blasenrisiko haben in diesem Zeitraum inflationsbereinigte Preisanstiege von durchschnittlich 60 Prozent verzeichnet, während die realen Einkommen und Mieten nur um etwa 12 Prozent gestiegen sind.

Claudio Saputelli, Leiter Immobilien bei UBS GWM CIO, erklärt: „Inflation und Vermögensverluste aufgrund der aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten schmälern die Kaufkraft der Haushalte, was die Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum reduziert. Zudem werden Wohnimmobilien als Anlage immer unattraktiver, da die Kreditkosten in vielen Städten zunehmend die erzielbaren Erträge übersteigen.“

Ende des Immobilienbooms – auch im Saarland

Die derzeit noch guten Arbeitsmarktzahlen sind oftmals die letzte verbliebene Stütze des Eigenheimmarktes. Doch bei einer zu erwartenden Verschlechterung der Wirtschaftslage würde auch der Arbeitsmarkt einbrechen. Matthias Holzhey, Hauptautor der Studie bei UBS GWM CIO, folgert daraus: „Wir erleben derzeit tatsächlich ein weltweites Stocken des Booms auf dem Eigenheimmarkt.“ Der UBS-Experte warnt vor heftigen Folgen: „In einem Großteil der sehr hoch bewerteten Städte ist in den nächsten Quartalen sogar mit erheblichen Preiskorrekturen zu rechnen.“

In Frankfurt beobachtet die UBS eine Abkühlung des Marktes. In der Main-Metropole seien die zuletzt üblichen zweistelligen Preissteigerungen erstmals seit zehn Jahren zurückgegangen und betrügen zuletzt nur noch fünf Prozentpunkte – gleiches gelte für München. Mit Blick auf die beiden deutschen Metropolen sagte Maximilian Kunkel, UBS-Chefanlagestratege in Deutschland: „Der Boom geht zu Ende.“