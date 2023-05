Kreissparkasse St. Wendel Experte verrät – so viel Eigenkapital brauchen Sie für ein eigenes Haus

Der weiteste Kunde wohnt in Dubai. Regelmäßig schaltet er sich von dort aus mit seinem Berater in der St. Wendeler Kreissparkasse zusammen, um seine Immobilienprojekte zu besprechen. „Den kennen wir schon von seiner frühesten Jugend an“, sagt Vorstandschef Dirk Hoffmann in der Bilanz-Pressekonferenz der Bank. Im heutigen Online-Zeitalter bestehe kein Grund, nach einem Umzug die Hausbank zu wechseln, sagt Hoffmann, der darauf verweist, dass auch viele Saarländerinnen und Saarländer, die in andere Teile Deutschlands gezogen sind, ihren Kontakt zur Kreissparkasse beibehalten haben.