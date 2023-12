Immobilien EU-Sanierungshammer: Entscheidung gefallen

Im Kampf gegen den Klimawandel wollte die EU eigentlich eine Modernisierungswelle in den 27 Mitgliedstaaten anstoßen, in der sich Millionen von Europäer Solaranlagen aufs Dach des Eigenheims packen und Gasheizungen im Keller durch Wärmepumpen ersetzen. Die Kommission hatte zunächst das Motto „Worst First“ ausgegeben, ergo: Die schlechtesten Gebäude in den einzelnen Mitgliedstaaten sollten auf Wunsch der Brüsseler Behörde zuerst modernisiert werden. Kritiker aber hatten unter anderem vor einer Überforderung vieler Bürger sowie vor einem Werteverlust von älteren Privathäusern gewarnt. Der finale Text verlangt nun nicht mehr, dass zwangsläufig die am schlechtesten isolierten Gebäude renoviert werden müssen.