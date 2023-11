Droht der Sanierungszwang? EU plant Immobilien-Hammer – Hausbesitzern drohen hohe Kosten

Als „Hammer“ hatten viele die Brüsseler Pläne empfunden, mit denen die EU-Kommission im Kampf gegen den Klimawandel den großen Anteil von Energiefressern durch schlecht isolierte Immobilien in Europa drastisch verringern wollte. Die Gebäude mit den miesesten Werten sollten von einem europaweiten Sanierungszwang erfasst werden. Hausbesitzer und Immobilienwirtschaft vor allem in Deutschland und Italien reagierten empört angesichts jährlicher Kosten in dreistelliger Milliardenhöhe.