Energiewende : Entlastungen für private Betreiber von Photovoltaikanlagen ab 2023

Düsseldorf Photovoltaikanlagen tragen einen wichtigen Teil zur Energiewende bei. Die steuerlichen Folgen können aber komplex sein – wobei Betreiber kleiner Anlagen ab dem neuen Jahr deutlich entlastet werden.

(rps) Immobilien haben einen hohen Anteil an den allgemeinen CO 2 -Emissionen und verursachen fast 40 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen. Energetische Modernisierungsmaßnahmen können aber zu CO 2 -Einsparungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden führen. Daher soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 deutlich steigen. Dazu gehört auch die Solarenergie. „Ohne Solarenergie und privat installierte Photovoltaikanlagen ist der Kampf gegen den Klimawandel nicht zu gewinnen. Wir müssen alles daransetzen, so viel Sonnenenergie wie möglich für Haushalte nutzbar zu machen. Der Vorteil ist, dass es heute viel einfacher ist als in der Vergangenheit, auf dem eigenen Dach eine Photovoltaikanlage für die Energiegewinnung zu installieren“, sagt der Solarexperte Toralf Nitsch von Green Energy for All (GE4A), einem Unternehmen der digitalen, erneuerbaren Energiewirtschaft.