Immobilien-Schutz : Einbrecher haben oft leichtes Spiel – Experten-Tipp: Diese Schwachstellen unbedingt vermeiden

BERLIN Da können Haustür und Wohnungsfenster noch so gut gegen Einbrecher gesichert sein: Wenn Keller und Garage außer Acht gelassen werden, haben Eindringlinge oft leichtes Spiel. So schützen Sie Ihre Immobilie.

Die Polizei rät, Kellertüren und Garagentoren die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen wie dem übrigen Haus. „Die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied“, sagt Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes in Stuttgart. „Was bringt es, sein Eigentum wie Fort Knox zu sichern, wenn dabei die Kellertür vergessen wird?“ Um wirklich sicher zu sein, müssten alle Schwachstellen in der Gesamtkonstruktion vermieden werden. Und das sind eben oft Garagen und Keller .

Einbrecher haben es auf Garagen und Keller abgesehen

Einbruchschutz: Schwachstelle Kellertür

„Kellertüren stellen in vielen Fällen kein wirkliches Hindernis für Einbrecher dar, weil sie zu dünne Türblätter haben, die leicht eingetreten werden können. Hier sollte man nicht am falschen Ende sparen“, sagt Helmut Rieche. Eine hochwertige Kellertür , die mindestens die Widerstandsklasse RC 2 hat, wie sie auch für Haustüren empfohlen wird, hält Diebe weitgehend draußen.

Expertentipp: So schützen sie ihr Haus

„ Hintergreifhaken , wie sie zum Beispiel für Kellertüren empfohlen werden, greifen beim Verschließen in stabile, mit dem Rahmen verschraubte Stahlschließbleche“, erklärt Rieche. All diese Sicherheitsmaßnahmen sollten möglichst von einem Fachmann oder zumindest nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht ausgeführt werden. Denn die Technik ist durchaus anspruchsvoll.

Versicherungsschutz in Gefahr: Immobilie ausreichend vor Einbruch schützen

Die Versicherungen, die für Diebstahlverluste aufkommen sollen, schauen genau hin, wie die Gebäude gesichert sind. Vor allem, wenn besonders hohe Versicherungssummen im Spiel sind. „Es gibt zwar keine einheitlichen Vorgaben . Was hier vereinbart wird, liegt im Ermessen des jeweiligen Versicherers“, erklärt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin. „Es kann aber durchaus im Vertrag stehen, dass Außentüren und Fenster mindestens die Widerstandsklassen RC 2 oder RC 3 aufweisen müssen.“

Oft werden Bewegungsmelder oder Überwachungskameras in­stalliert, um Diebe abzuschrecken oder beim Einbruch zu beobachten. Dabei ist allerdings wichtig, dass alle Zugänge zum Gebäude gleichermaßen überwacht werden, also auch die Keller- und Garagentüren sowie Keller- und Garagenfenster. „Elektronik kann eine gute zusätzliche Möglichkeit sein, das Haus zu schützen“, sagt Anja Käfer-Rohrbach. Aber sie ersetzt nicht den umfassenden mechanischen Schutz mit Pilzzapfen an den Fenstern, Querriegeln und guten Schlössern an den Türen. „Einbrecher haben wenig Zeit. Wenn sie zwei Minuten an einem Fenster herumwerkeln müssen, um es zu öffnen, lassen sie hoffentlich davon ab.“