Mehr als eine Urlaubslaune Ein Traum? Kauf eines Ferienhauses sollte wohlüberlegt sein

„Die Kombination von Eigennutzung und Vermietung macht in der Regel am meisten Sinn“, meint Göran Holst, Vorsitzender des Deutschen Ferienhausverbandes. Allerdings müsse man sich dessen bewusst sein, dass Ferienhausvermietung ein Geschäft ist, für das private Interessen auch mal hinten angestellt werden. „Wer immer in der Hauptsaison im Juli am Meer selbst in seinem Haus Urlaub macht, blockiert es und verzichtet auf wichtige Einnahmen.“